Врач объяснила, что делать с полипом в матке

Полип в матке нужно удалять, если больше года нет регресса. Также операцию придётся делать при клинических проявлениях полипов — обильных менструациях и аномальных маточных кровотечениях.

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Ещё новообразование нужно удалять женщинам с ожирением, артериальной гипертензией и тем, у кого уже наступила менопауза.

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Врач сервиса Docma.ru объяснила, как выявить полип в матке и в каких случаях с ним можно ничего не делать.

Полипы в матке: причины

Полипы — это небольшие опухоли, которые возникают внутри матки на её слизистой оболочке (эндометрии). Точные причины появления полипа в этом месте до конца не ясны, однако определённые закономерности прослеживаются.

Их выделила гинеколог Анастасия Дергачёва:

наследственность;

увеличение количества рецепторов к эстрогенам и прогестерону в полипах;

повышенное содержание эстрогенов, выделяемых внутри организма (в частности, при ожирении) и получаемых извне;

приём тамоксифена, который подавляет действие эстрогенов, и длительный приём препаратов менопаузальной гормонотерапии (МГТ);

хронический эндометрит;

роды или аборт (особенно медикаментозный).

Может ли полип в матке вызвать рак

Полипы в матке в большинстве случаев представляют собой доброкачественные образования. Но некоторые исследования показывают, что они могут повышать риск развития рака эндометрия.

Другими словами, полипы могут быть предраковым состоянием. Однако вероятность злокачественного процесса крайне низка — 0,3–5,4%.

«Чем старше женщины, тем выше риск злокачественности процесса. Наиболее высокий риск озлокачествления у женщин в постменопаузе по сравнению с пременопаузой», — рассказала гинеколог.

Признаки полипа в матке

Самая частая жалоба пациенток — аномальное маточное кровотечение или обильные менструации. Также бывают мажущие выделения из половых путей за несколько дней до или после месячных.

По словам Дергачёвой, у женщин детородного возраста из-за новообразований вероятность забеременеть уменьшается на 32–38%.

Встречаются и бессимптомные полипы. Однако их выявляют случайно — во время УЗИ. Гинеколог назвала УЗИ золотым стандартом в диагностике полипов эндометрия. При этом окончательный диагноз можно установить только на основании гистологического исследования, подчеркнула врач.

Нужно ли удалять полип в матке

Если появился полип в матке, то у женщины всего два варианта: просто наблюдать за новообразованием или же удалить его.

Вот в каких случаях с операцией можно подождать: низкая

вероятность злокачественности (единичный полип диаметром до 1 см);

нет ожирения, артериальной гипертензии, женщина не принимала тамоксифен; женщина не планирует беременность;

нет клинических проявлений полипа.

В течение года полипы могут самостоятельно регрессировать (уменьшаться в размерах и исчезать), пояснила Дергачёва.

Операция по удалению полипа показана следующим категориям:

женщины из группы риска (постменопауза, ожирение, артериальная гипертензия, приём тамоксифена);

пациентки с выявленными мутациями генов BRCA1 и BRCA2;

планирующие беременность или ЭКО;

женщины с клиническими проявлениями полипов;

женщины, у которых в течение года полип не регрессировал сам.

Удаляют полип в ходе гистерорезектоскопии. Пациентке делают анестезию, после чего полость матки заполняют жидкостью или специальным газом. Потом врач вводит в матку мини-камеру и резектоскоп, который предназначен для удаления новообразований.

Что точно не поможет от полипа в матке

По словам Дергачёвой, исследования показали неэффективность следующих препаратов для лечения полипа в матке: комбинированных оральных контрацептивов (КОК); дюфастона; внутриматочных контрацептивов (ВМК) «Мирена».

«Использование ВМК и КОК возможно только в качестве профилактики последующих рецидивов для женщин, не планирующих беременность. Но не являются обязательным к назначению», — добавила специалист.