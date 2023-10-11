Эксперты назвали три корнеплода против простуд

Специалисты по здоровому питанию объяснили, какую пользу приносит организму регулярное употребление редиса, редьки и репы.

© СОВА

Традиционные русские корнеплоды - редис, редька и репа - помогают организму переваривать пищу благодаря большому содержанию клетчатки, а также помогают поддерживать иммунитет, утверждают эксперты портала "Здоровое питание".

Редис богат пищевыми волокнами и водой, кроме того в нем содержится витамин С, витамины группы В и калий. Благодаря этому редис надолго дает чувство сытости при низком содержании калорий, всего 16 ккал на 100 г. Витамины, содержащиеся в корнеплоде, оказывают благотворное действие на сердечно-сосудистую систему.

Однако с редиской стоит быть осторожным людям с язвенной болезнью, панкреатитом и заболеваниями желчного пузыря.

Редька также богата клетчаткой, кроме того, в корнеплоде содержатся эфирные масла и гликозиды, которые помогают организму бороться с сезонными простудами. Также регулярное употребление редьки наполнит организм калием, натрием, кальцием и железом. Благодаря высокому содержанию пищевых волокон редька надолго утоляет голод, но из-за содержания едких соков в составе есть ее натощак специалисты не рекомендуют, так как она лишь усилит аппетит.

Репа также полезна для кишечника из-за высокого содержания клетчатки, а низкая калорийность делает ее идеальным овощем для тех, кто стремится похудеть. Также в репе много витамина С, группы В, провитамина А и микроэлементов: меди, железа, цинка и фосфора.