Какие препараты помогают снизить уровень холестерина
Повышенный уровень холестерина в организме может представлять опасность для здоровья, однако его можно снизить, заявила врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале.
По ее словам, для этого необходимо принимать препараты из группы статинов. Отмечается, что они также полезны для профилактики инфаркта.
Статины изменили жизнь человечества. Они снижают риск развития инфаркта, инсульта и других сосудистых катастроф. Также они снижают риск деменции и рака, — рассказал врач-кардиолог Герман Гандельман.
При этом специалисты напоминают, что существуют и другие лекарственные средства для пациентов с повышенным холестерином. Они содержат в себе моноклональные антитела и вводятся подкожно раз в две недели, при этом имеют и отрицательные качества. По словам Гандельмана, при отмене таких препаратов уровень холестерина вновь вырастает.