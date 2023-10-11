Какие препараты помогают снизить уровень холестерина

Повышенный уровень холестерина в организме может представлять опасность для здоровья, однако его можно снизить, заявила врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале .

По ее словам, для этого необходимо принимать препараты из группы статинов. Отмечается, что они также полезны для профилактики инфаркта.

Статины изменили жизнь человечества. Они снижают риск развития инфаркта, инсульта и других сосудистых катастроф. Также они снижают риск деменции и рака, — рассказал врач-кардиолог Герман Гандельман .

При этом специалисты напоминают, что существуют и другие лекарственные средства для пациентов с повышенным холестерином. Они содержат в себе моноклональные антитела и вводятся подкожно раз в две недели, при этом имеют и отрицательные качества. По словам Гандельмана, при отмене таких препаратов уровень холестерина вновь вырастает.