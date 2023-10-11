В особой группе риска по развитию инфаркта находятся люди, страдающие от сахарного диабета, повышенного давления, аритмии, атеросклероза и наследственной предрасположенности к сердечно-сосудистым проблемам, рассказала терапевт Надежда Чернышова.

Если у кого-то из ближайших родственников уже был инфаркт, следует регулярно наблюдать за работой собственного сердца, сообщила эксперт “Москве 24”.

Нарушение сердцебиения, повышенный уровень холестерина в крови и давление увеличивают риск столкновения с инфарктом в несколько раз.

Также врач отметила,что люди, страдающие от диабета, тоже находятся в уязвимой группе.

Диабетики часто умирают не из-за высокого содержания сахара в крови, а как раз из-за инфаркта. Для этого заболевания характерно возникновение тромбов и бляшек, которые закупоривают сосуды.

Для профилактики возникновения Чернышова рекомендует соблюдать диету, регулярно заниматься спортом, научиться справляться со стрессом и отказаться от вредных привычек.