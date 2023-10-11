Терапевт Чернышова рассказала, каким группам людей грозит риск развития инфаркта
В особой группе риска по развитию инфаркта находятся люди, страдающие от сахарного диабета, повышенного давления, аритмии, атеросклероза и наследственной предрасположенности к сердечно-сосудистым проблемам, рассказала терапевт Надежда Чернышова.
Если у кого-то из ближайших родственников уже был инфаркт, следует регулярно наблюдать за работой собственного сердца, сообщила эксперт “Москве 24”.
Нарушение сердцебиения, повышенный уровень холестерина в крови и давление увеличивают риск столкновения с инфарктом в несколько раз.
Также врач отметила,что люди, страдающие от диабета, тоже находятся в уязвимой группе.
Диабетики часто умирают не из-за высокого содержания сахара в крови, а как раз из-за инфаркта. Для этого заболевания характерно возникновение тромбов и бляшек, которые закупоривают сосуды.
Для профилактики возникновения Чернышова рекомендует соблюдать диету, регулярно заниматься спортом, научиться справляться со стрессом и отказаться от вредных привычек.
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