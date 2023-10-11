Онколог рассказал о неочевидных причинах вздутия живота

Вздутие живота может быть вызвано разными факторами, и некоторые из них довольно неочевидные, уверен онколог Аркадий Беджанян.

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В беседе с “Аргументами и фактами” врач рассказал, что эта проблема может сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем.

Вздутие может быть разной степени тяжести. Одни сталкиваются с ним на короткий промежуток времени, другие же регулярно страдают от этого недуга. Эксперт поделился, по каким причинам развивается вздутие.

Среди них газообразование, которое возникает из-за плохого пищеварения, и синдром раздраженного кишечника. К причинам вздутия также можно отнести пищевую непереносимость определенных продуктов, запор, который препятствует выходу газов из организма, и злоупотребление алкоголем и газировками.

Неприятный симптом появляется и при различных патологиях, которые затрудняют нормальное функционирование кишечника. К ним относятся опухоли, воспалительные процессы, инфекции и прочее. Вздутие живота может наблюдаться у беременных – растущая матка сдавливает другие органы, в том числе и кишечник.