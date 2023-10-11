Раскрыты симптомы и способы лечения социофобии

Поставить диагноз "социальная фобия" может только врач-психотерапевт. Однако перед походом к специалисту можно самостоятельно определить уровень социальной тревожности, чтобы понять, есть ли повод обращаться за помощью.

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Для этого можно воспользоваться специальными опросниками или обратить внимание на характерные симптомы, выяснила Общественная Служба Новостей.

Социофобия относится к тревожным расстройствам, она связана с иррациональным страхом человека перед обществом, переживаниями о том, что о нем подумают другие. Людям, чувствующим тревожность при коммуникации с обществом, рекомендуется пройти опросник Либовица.

Также стоит обратить внимание на физиологические симптомы. Среди них – повышенное потоотделение, тошнота, учащение пульса и повышение давления, дрожь в руках, панические атаки, бледность или покраснение.

К поведенческим симптомам относят раздражительность, беспричинную тревогу, неловкость, ночные кошмары, обидчивость и другие.

Определить методы лечения может только психотерапевт. К ним относятся психотерапия, медикаментозная поддержка.

Наиболее эффективными считаются когнитивно-поведенческая и групповая терапия, также могут помочь техники релаксации, физические нагрузки.