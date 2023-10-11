«В некоторых случаях боль в пояснице связана вовсе не с почками, а с растяжением и травмами мышц, остеохондрозом, межпозвоночными грыжами и другими проблемами с позвоночником. Различить заболевания довольно легко: такие боли усиливаются при движениях. Если боль проходит после того, как человек немного полежит или примет обезболивающее, то, вероятнее всего, проблема не в почках», — отметила она.