Врач предупредил о зависимости от обезболивающих препаратов

«Это означает, что человеку может потребоваться все больше и больше препарата, чтобы достичь того же эффекта, и при отмене могут возникать неприятные физические симптомы. Возможно развитие и психологической зависимости, когда человек начинает использовать обезболивающие для снятия эмоционального дискомфорта или стресса. Это может привести к тому, что он будет испытывать сильное желание употреблять препарат даже при отсутствии физической необходимости», — поделился он. — Поэтому к вопросу приема препаратов необходимо подходить осознано и ответственно. Лучше для начала проконсультироваться с врачом, который посоветует подходящие препарат, определит дозу и срок приема.