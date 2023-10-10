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Названы продукты, снижающие риск развития онкологии

Некоторые продукты способны снизить риски развития раковых заболеваний. Об этом рассказала диетолог Сена Челик из турецкой больницы Medicana Bahçelievler.

Названы продукты, снижающие риск развития онкологии
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«Это различные фрукты и овощи, в которых содержатся антиоксиданты, мешающие развитию опухолей, и клетчатка. Особым противораковым эффектом обладают цитрусовые, листовые овощи, морковь, томаты и брокколи», – пояснила эксперт.

Также стоит добавлять в рацион цельнозерновые продукты. Это пшеница, овес или бурый рис. В них содержится клетчатка, поддерживающая здоровье пищеварительного тракта. Сена Челик посоветовала добавлять в рацион белковые продукты: курицу, индейку, фасоль, чечевицу.

По словам специалиста, не стоит избегать полезных жиров. Их можно получать из оливкового масла, авокадо, грецких орехов и жирной рыбы. Эти вещества обладают противовоспалительными свойствам. При этом врач рекомендовала убрать из рациона фастфуд и алкоголь, пишет издание Live24.