Названы продукты, снижающие риск развития онкологии

«Это различные фрукты и овощи, в которых содержатся антиоксиданты, мешающие развитию опухолей, и клетчатка. Особым противораковым эффектом обладают цитрусовые, листовые овощи, морковь, томаты и брокколи», – пояснила эксперт.

Также стоит добавлять в рацион цельнозерновые продукты. Это пшеница, овес или бурый рис. В них содержится клетчатка, поддерживающая здоровье пищеварительного тракта. Сена Челик посоветовала добавлять в рацион белковые продукты: курицу, индейку, фасоль, чечевицу.

По словам специалиста, не стоит избегать полезных жиров. Их можно получать из оливкового масла, авокадо, грецких орехов и жирной рыбы. Эти вещества обладают противовоспалительными свойствам. При этом врач рекомендовала убрать из рациона фастфуд и алкоголь, пишет издание Live24.