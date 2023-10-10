5 типичных ошибок при простуде

Остановить простуду обычно невозможно, но с помощью правильных приёмов можно облегчить своё состояние. По словам экспертов, очень важно не совершать этих типичных ошибок.

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Слишком сильно сморкаться. Это может привести к тому, что слизь попадёт в пазухи или среднее ухо, что может привести к различным инфекциям. Эксперты отмечают, что слизь можно глотать: она обезвреживается и расщепляется в желудке.

Часто использовать назальные спреи. Они помогают снять отёчность и заложенность носа, однако частое использование таких спреев может привести к зависимости.

Сдерживать чихание. Организм пытается избавиться от инородных тел с помощью чихания, а при подавлении этого рефлекса всё это остаётся в теле. Кроме того, подавление чихания может сильно повысить давление внутри дыхательных путей.

Круглосуточно спать. Время от времени нужно вставать – свежий воздух и небольшая физическая активность стимулируют кровообращение, что помогает иммунной системе лучше бороться с симптомами простуды.