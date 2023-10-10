5 типичных ошибок при простуде
Остановить простуду обычно невозможно, но с помощью правильных приёмов можно облегчить своё состояние. По словам экспертов, очень важно не совершать этих типичных ошибок.
Слишком сильно сморкаться. Это может привести к тому, что слизь попадёт в пазухи или среднее ухо, что может привести к различным инфекциям. Эксперты отмечают, что слизь можно глотать: она обезвреживается и расщепляется в желудке.
Часто использовать назальные спреи. Они помогают снять отёчность и заложенность носа, однако частое использование таких спреев может привести к зависимости.
Сдерживать чихание. Организм пытается избавиться от инородных тел с помощью чихания, а при подавлении этого рефлекса всё это остаётся в теле. Кроме того, подавление чихания может сильно повысить давление внутри дыхательных путей.
Круглосуточно спать. Время от времени нужно вставать – свежий воздух и небольшая физическая активность стимулируют кровообращение, что помогает иммунной системе лучше бороться с симптомами простуды.
Интенсивно тренироваться. Сильная нагрузка также может нанести вред – это дополнительный стресс для организма, который и так ослаблен.