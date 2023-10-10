Специалисты объяснили, почему дергается глаз

Зачастую глаз дергается из-за усталости или после длительного нахождения перед экраном компьютера. Однако есть и другие причины подобного состояния, пишет издание The Sun с ссылкой на слова специалистов Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Появление неприятных ощущений в области глаз могут спровоцировать стресс, употребление кофеина, алкогольных напитков и определенных медикаментов. Также причина может заключаться в сухости глаз.

Во избежание подергивания века следует уделять достаточное время отдыху, сократить потребление кофе, энергетических и алкогольных напитков, а также использовать увлажняющие капли для глаз. Перед началом приема лекарств не будет лишним изучить возможные побочные эффекта от них.