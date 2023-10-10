Почему болит затылок ближе к шее

Иногда проблема кроется не только в физиологии.

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Более 20% населения страдают от мигрени, а регулярную головную боль испытывают 70 человек из 100 — об этом говорит медицинская статистика.

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Источниками этого могут служить не только соматические причины, то есть различные телесные заболевания, но и психосоматика — влияние психологических факторов на возникновение проблем со здоровьем.

Лорелла Гальцова, психолог, дипломированный психолингвист и консультант с международной сертификацией ICF: «Расскажу, с чем на самом деле могут быть связаны боли в голове, шее и затылке и как с ними бороться».

Как работает психосоматика

Психосоматика — это отдельное направление в медицине, которое изучает, как чувства и переживания влияют на физическое тело и здоровье человека. Различные психологические причины, например нехватка положительных эмоций, плохое настроение, тревога, стресс, могут вызывать соматические заболевания.

Дело в том, что каждая группа мышц имеет связь с определёнными эмоциями, и когда человек проживает какое-то тяжёлое состояние или чувство, то происходит определённый зажим в группе мышц и по нему фактически можно выявить ментальное напряжение. Ментальное напряжение — это то, какая мысль вызывает определённые эмоции и влияет на эмоциональное состояние.

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Так откуда же у нас появляются психосоматические заболевания?

Они провоцируются психогенными факторами — по сути, это не что иное, как стереотипная телесная реакция на какой-либо стресс. Например, после крупной ссоры с родителями ребёнок может плохо спать всю ночь, а утром перед школой у него появятся боли в животе или мигрень, связанные с долгими размышлениями и тяжёлыми пережитыми эмоциями.

Психологическая психосоматика ищет причину в метафизике, то есть анализирует наши мысли и глубинные убеждения, которые возникают и влияют на напряжение в теле, вызывая разные заболевания соматического плана.

Почему болят голова и шея

Для начала нужно сказать, что шея является символом гибкости, ведь без неё мы не могли бы поворачивать голову, смотреть в разные стороны. Эта гибкость зависит от здоровья шейных позвонков, мышц, и если у человека присутствуют внутренние проблемы и конфликты, например, когда он берёт на себя очень много ответственности, то избыточное напряжение приводит к появлению болей.

Многие эксперты дали шее и плечам определение « хомут ответственности» , а у клиентов, пришедших с проблемой в этой области, сразу спрашивают, не много ли задач они на себя берут, умеют ли ставить личные границы, достаточно ли они гибки.

Кроме того, в области шеи у человека расположены голосовые связки и щитовидная железа. Последняя выступает нашим щитом, помощницей иммунной системы, а связки отвечают за способность высказываться, звучать. И зачастую проблемы в шее и щитовидной железе появляются, когда человек берёт на себя очень много ответственности, потому что не сумел сказать « нет» , не выстроил границы.

А ещё очень часто бывает и так, что человек боится осуждения со стороны людей, что может стать причиной спазмов в голове и шее. Ему так важно мнение со стороны, что подсознательно он запрещает себе разочаровывать, двигаться, куда он хочет, и поступать согласно своим желаниям.

Иными словами, он сам ставит себе энергетический блок, который провоцирует мышечные зажимы. Подсознательный запрет на осуществление своих желаний и выражение мнения также может приводить к психосоматическим болям в горле.

Психосоматика болей в затылке

Одной из частых причин боли в затылке является шейный остеохондроз, который провоцируется неестественным положением тела. Это приводит к неправильному положению позвонков и дегенеративно-дистрофическим изменениям межпозвонковых дисков, что может быть вызвано как соматикой, то есть элементарной малоподвижностью и повышенной нагрузкой, так и психосоматикой.

Психосоматическая боль в затылке, а также в шее и плечах, может свидетельствовать о психическом конфликте с самим собой. Сам по себе затылок символизирует зону силы, и если он находится в напряжении, то возникают боли.

Какими переживаниями они могут быть вызваны?

Например, страхом человека, что он не дал кому-то отпор, или стрессом на тему того, что он мог сделать что-то лучше, быть сильнее. Часто такое встречается у спортсменов, которые дополнительно берут на себя ответственность и за успех команды и даже всей страны — это непомерно большое психологическое давление и страх не выложиться на максимум, не проявить все свои силы.

Также боль в затылке может быть вызвана не заболеваниями, а переутомлением мышц и повышенным внутричерепным давлением, которые возникают на фоне высокого психологического напряжения, тревоги, стресса или гипотетических переживаний о ещё не случившемся. Острые боли провоцируют зажатый затылочный нерв и нарушенное кровеносное питание головного мозга.

Очень часто бывает так, что человек просто хочет стать незаметным, потому что он сейчас в себе не уверен, на него, например, обрушилась дурная слава из-за проигрыша и есть потребность убежать, спрятаться, « втянуть голову» .

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Как справиться с болью, вызванной психосоматикой

« Скорую помощь» в этом случае себе можно оказать так: расслабьтесь, встаньте прямо, нагните голову и опустите плечи. Далее согните локти и поднимите их на уровень плеч, разведите руки в стороны так, чтобы лопатки соприкасались друг с другом и возникало общее ощущение, будто вы что-то сбрасываете с себя.

Вместе с движением плеч можно громко сказать: « Слезь с меня» или « Слезь и уходи» . Повторяйте эти движения несколько раз и вкладывайте в слова все чувства, которые приходят в голову, включая раздражение и злость. Так вы психологически сбросите с себя эту ношу.

А в масштабном смысле стоит разобрать, что происходит с вашим телом и сознанием, какой период в жизни вы переживаете и какие ощущения это вызывает. Проанализируйте, чего вы на самом деле боитесь, насколько тяжела эта ноша и чем могут быть вызваны психосоматические боли в шее, голове или затылке.

Все наши чувства и желания никуда не уходят — они остаются в теле в виде определённых зажатых эмоций, заблокированных энергий и провоцируют мышечные спазмы. Впоследствии проблемы начинают проявляться и в других органах, с которым наши мышцы географически связаны.

Например, боли в правой и левой стороне тела могут свидетельствовать о внутреннем дисбалансе. Болезненные ощущения, сконцентрированные с левой стороны, означают, что человек слишком опирается на логику и не позволяет своим эмоциям и чувствам проявляться.