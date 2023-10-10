Храп повышает риск развития болезней сердца, а именно – инсульта и инфаркта. Об этом "Москве 24" заявил врач-терапевт Алексей Хухрев.

По словам специалиста, храп является одним из симптомов синдрома обструктивного апноэ. У пациентов с данным заболеванием во время сна происходят временные остановки дыхания, которые могут длиться как несколько секунд, так и минуту.

"Если мы не дышим долгое время во сне, у нас критически падает уровень кислорода. Мозг получает сигнал, что человек задыхается и будит его", – объяснил врач.

При данной патологии увеличивается риск развития инфаркта и инсульта. Сон становится рваным, человек не высыпается, начинает набирать вес. В результате у него наблюдаются скачки давления и сахара в крови.