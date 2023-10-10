Хирург рассказал, почему у кофеманов и курильщиков часто бывают судороги
Хирург Александр Умнов рассказал, на какие болезни могут указывать судороги мышц. Он также напомнил, почему такое непроизвольное сокращение мышц происходит еще у курильщиков и кофеманов.
Одной из причин судорог может быть сахарный диабет. Они вызываются обезвоживанием организма, дефицитом минералов и нарушением проводимости нервных импульсов к мышцам.
Кроме того, такие мышечные спазмы могут указывать на наличие у человека эпилепсии, отметил Александр Умнов.
Хирург отметил, что чрезмерное пристрастие к алкоголю, кофе и сигаретам тоже провоцирует появление судорог. У таких пациентов происходит спазм сосудов, а нарушение кровоснабжения может вызвать спазм мышц.
Кроме того, судороги может вызывать стресс. Ведь в этом состоянии выделяется гормон кортизол, что приводит к перераспределению кальция в организме и, как следствие, к мышечным судорогам.
Другой нередкой причиной этого недуга может стать чрезмерная физическая активность. При чрезмерных нагрузках человек тратит много жидкости и солей, что ведет к нарушению водно-электролитного баланса, который проявляется судорогами, передает Life.ru.