Хирург рассказал, почему у кофеманов и курильщиков часто бывают судороги

Хирург Александр Умнов рассказал, на какие болезни могут указывать судороги мышц. Он также напомнил, почему такое непроизвольное сокращение мышц происходит еще у курильщиков и кофеманов.

© unsplash.com

Одной из причин судорог может быть сахарный диабет. Они вызываются обезвоживанием организма, дефицитом минералов и нарушением проводимости нервных импульсов к мышцам.

Кроме того, такие мышечные спазмы могут указывать на наличие у человека эпилепсии, отметил Александр Умнов.

Хирург отметил, что чрезмерное пристрастие к алкоголю, кофе и сигаретам тоже провоцирует появление судорог. У таких пациентов происходит спазм сосудов, а нарушение кровоснабжения может вызвать спазм мышц.

Кроме того, судороги может вызывать стресс. Ведь в этом состоянии выделяется гормон кортизол, что приводит к перераспределению кальция в организме и, как следствие, к мышечным судорогам.