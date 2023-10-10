Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России за неделю снизилась на 7,7%
За неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом в РФ снизилась на 7,7%. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
«В России за последние две недели отмечается снижение показателя заболеваемости гриппом и ОРВИ. Так, на 40-й неделе по сравнению с прошлой показатель заболеваемости снизился на 7,7%», – говорится в сообщении.
Отмечается, что в регионах продолжается прививочная кампания против гриппа.
«На сегодняшний день привиты более 32,5 млн человек», – добавили в пресс-службе.