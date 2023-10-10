Врачам предложили лечить ОРВИ по новому стандарту

Министерство здравоохранения предложило принять новый стандарт оказания медицинской помощи при острых респираторных вирусных инфекциях (ОРВИ). Такой проект приказа размещен 10 октября на официальном портале проектов нормативных актов.

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Прежний стандарт лечения ОРВИ был описан в приказе Минздрава от 7 ноября 2012 года, он регламентировал оказание помощи при острой респираторной вирусной инфекции тяжелой степени тяжести. Данный документ предложено признать утратившим силу. Согласно новому стандарту, средняя продолжительность лечения ОРВИ составляет семь дней, тогда как ранее средние сроки лечения составляли 15 дней.