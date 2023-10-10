Свертывание крови может быть причиной тумана в мозгу при ковиде
Ученые обнаружили высокие уровни двух белков у пациентов, которые заразились Covid, а затем страдали когнитивными проблемами, включая «мозговой туман».
Доктор Макс Таке и его коллеги из университетов Оксфорда и Лестера изучили анализы крови 1837 человек, госпитализированных с Covid-19, чтобы найти биомаркеры (белки), связанные с когнитивными проблемами, включая серьезные и постоянные проблемы с мышлением, концентрацией внимания и памятью.
Они обнаружили у них в крови два элемента: первым был белок под названием фибриноген, а вторым — фрагмент белка под названием D-димер. Высокие уровни обоих, вероятно, указывают на образование тромбов. Доктор Таке говорит:
«И фибриноген, и D-димер участвуют в свертывании крови, поэтому результаты подтверждают возможность того, что тромбы являются причиной постковидных когнитивных проблем.
Поэтому проблемы в мозге могут быть связаны с недостатком кислорода. В соответствии с этой возможностью, люди с высоким уровнем D-димера подвергались не только более высокому риску затуманивания сознания, но и более высокому риску респираторных проблем».
Профессор Пол Харрисон с факультета психиатрии Оксфордского университета, руководивший исследованием, сказал:
«Определение предикторов и возможных механизмов является ключевым шагом в понимании тумана в мозгу после Covid. Это исследование дает некоторые важные подсказки».
Память участников оценивалась через шесть и 12 месяцев после госпитализации с использованием как формального теста, так и личных вопросов об их памяти.
Один из участников исследования PHOSP, Джеффри Ходжсон, сказал:
«Затуманенность мозга была симптомом длительного Covid, с которым я боролся. Я обнаружил, что вещи, которые я раньше делал легко, стали намного сложнее, например, программное обеспечение, которое я использовал для работы. Мне очень помогло участие в исследовании и выслушивание выводов о когнитивных трудностях. Это дало мне понимание, которого у меня не было, и это определенно облегчает жизнь».
Доктор Рэйчел Эванс из Лестерского университета добавила:
«Большие детальные исследования жизненно важны, если мы хотим понять причины часто изнурительных симптомов, связанных с долгосрочным ковидом и срочно найти лечение».
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