Свертывание крови может быть причиной тумана в мозгу при ковиде

«Затуманенность мозга была симптомом длительного Covid, с которым я боролся. Я обнаружил, что вещи, которые я раньше делал легко, стали намного сложнее, например, программное обеспечение, которое я использовал для работы. Мне очень помогло участие в исследовании и выслушивание выводов о когнитивных трудностях. Это дало мне понимание, которого у меня не было, и это определенно облегчает жизнь».