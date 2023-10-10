Остеопат рассказал, почему выпирает живот после еды

Если даже после небольшой порции еды начинает выпирать живот, стоит заподозрить две причины. Это может происходить вследствие опущения органов или нарушения кровообращения кишечника, рассказал «Доктору Питеру» остеопат, мануальный терапевт, член Регистра остеопатов России Владимир Животов.

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При этом врач отметил, что чаще всего первое становится причиной развития второго недуга, так как при опущении органов растягиваются сосуды и нервы, питающие кишечник.

«Это ведет к тому, что перистальтика замедляется, появляются запоры, пища переваривается не полностью. Из-за этого может возникать хронический воспалительный процесс в кишечнике. В таких условиях легче плодятся паразиты, меняется микрофлора, появляются газы, распирающие кишечник», - объяснил врач.

Еще одна причина, которая часто вызывает выпирание живота, это диастаз вследствие родов.