Перечислены 9 признаков, указывающих на дефицит витамина D

Недостаток «солнечного» витамина может вызвать ряд неприятных симптомов. На какие признаки следует обратить внимание, рассказали специалисты Центра здоровья Университета Небраски.

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Витамин D помогает организму усваивать и использовать кальций и фосфор, необходимые для здоровья костей и зубов, а также нормальной работы сердца. Микроэлемент важен для свёртывания крови, укрепления иммунной системы и роста мышц.

На дефицит витамина D в организме указывают девять ключевых признаков: