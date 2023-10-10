Роспотребнадзор оценил возможность вспышки лихорадки денге в России

Роспотребнадзор исключил возможность вспышки лихорадки денге в России из-за отсутствия условий для размножения комаров, являющихся переносчиками вируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

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Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что лихорадка денге распространится на юге США, в Южной Европе и нескольких ранее не охваченных ею районов Африки до конца текущего десятилетия. Это произойдет на фоне потепления, которое создает благоприятные условия для размножения комаров - переносчиков инфекции.

"Вспышка лихорадки денге в России исключена. Комары, которые являются переносчиком вируса, в наших условиях не размножаются. Имеют место единичные завозные случаи. Туристы привозят это заболевание из тропических стран", - говорится в ответе на запрос агентства.

В ведомстве подчеркнули, что для выявления лихорадки денге в России есть высокоточные тест-системы для ПЦР-диагностики. Они были разработаны учеными ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

"Лабораторные исследования позволяют выявлять не только вирус, но и определять вирусную нагрузку", - отмечается в сообщении.

Также в Роспотребнадзоре напомнили о мерах безопасности для туристов, выезжающих в эти страны на отдых. В качестве средств индивидуальной защиты от нападения комаров необходимо использовать репеллентные средства защиты.