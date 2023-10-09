У женщины отнялись ноги после укуса комара

Около месяца назад американку госпитализировали после укуса комара, на который она сперва не обратила внимания. По словам женщины, ее начали беспокоить высокая температура и спазмы в ногах. Скорую пришлось вызвать, когда Сьюзан упала в ванной — у нее отнялись ноги.