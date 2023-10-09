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У женщины отнялись ноги после укуса комара

Жительницу Калифорнии, США, по имени Сьюзан Кори парализовало после заражения лихорадкой Западного Нила, которую переносят комары. Об этом сообщает агентство новостей CBS News.

У женщины отнялись ноги после укуса комара
© Lenta.ru

Около месяца назад американку госпитализировали после укуса комара, на который она сперва не обратила внимания. По словам женщины, ее начали беспокоить высокая температура и спазмы в ногах. Скорую пришлось вызвать, когда Сьюзан упала в ванной — у нее отнялись ноги.

«Я пробыла четыре с половиной недели в больнице, потому что меня укусил комар. Не знала, как сильно этот вирус влияет на человека», — рассказала Сьюзан журналистам.

Как уточнило агентство новостей, комары в Калифорнии развелись из-за предыдущей теплой зимы.