Дерматолог рассказала, за гигиеной каких частей тела многие не следят

Соблюдать гигиену очень важно. Но даже если вы принимаете душ по несколько раз в день, есть вероятность того, что не все части тела получают должное внимание.

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Дерматолог Линдси Зубрицки рассказала в личном блоге, какие части тела люди, как правило, недостаточно хорошо моют.

На первом месте такого антирейтинга расположилась область за ушами. По словам специалиста, стоит насторожиться, если кожа в этом месте шелушиться и источает неприятный запах.

Серебро получает пупок, в котором накапливаются грязь, пот и частички кожи. Врач предупредила, что главным неприятным последствием в данном случае является образование камней в пупке.

Наконец, многим стоит уделять больше внимание коже под ногтями. Там также накапливается большое количество бактерий, представляющих опасность для здоровья.