В Москве второй день подряд фиксируется очень низкое атмосферное давление. Терапевт Людмила Лапа рассказала "Москве 24", на чьем самочувствии могут отразиться перепады давления.

По словам специалиста, здоровые молодые люди обычно не испытывают каких-либо проблем в таких погодных условиях. Но если у организма уже имеются сбои в работе, то низкое атмосферное давление способно оказывать негативное влияние на самочувствие человека.

Так, наибольшую опасность перепады давления представляют для пациентов, переживших инфаркт или инсульт. Осторожным следует быть и людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы – например, гипертонией. Важно не забывать о назначенном лечении и вовремя принимать лекарства.

В заключение врач рекомендовала отказаться от алкогольных напитков и отдавать предпочтение сладкому чаю, так как он всегда полезен для организма.