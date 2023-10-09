Врачи назвали неочевидный признак высокого холестерина

Симптом высокого уровня холестерина назвали врачи из Департамента хирургии Калифорнийского университета. Их слова приводит издание Mirror.

По словам специалистов, этот признак нельзя игнорировать, но не все его связывают с высоки холестерином. Это сильная боль в ногах, которая может проявляться по ночам.

Это состояние известно как критическая ишемия конечностей (КИК), из-за него уменьшается приток крови к рукам и ногам, что вызывает неприятные боли.

Эксперты заявили:

«КИК — это тяжелая обструкция артерий, которая заметно снижает приток крови к конечностям (рукам, ступням и ногам) и прогрессирует до такой степени, что возникает сильная боль и даже появляются язвы на коже. КИК — это очень тяжелое заболевание периферических артерий, которое нуждается в комплексном лечении у сосудистого хирурга».

Высокий уровень холестерина может оставаться незамеченным в течение долгого времени, и в этом его опасность. Если холестерин в крови повышен, это может привести к атеросклерозу - опасному заболеванию, которое повышает риск возможных сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркты и инсульты.

Если вовремя обратить внимание на проблему, то предотвратить ее можно, скорректировав рацион. Нужно уменьшить количество жирной, жареной, острой пищи.