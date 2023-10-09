Онколог рассказал, почему опасно брать телефон в туалет

Онколог Сетхи рассказал, почему опасно засиживаться в туалете с телефоном
Привычка брать с собой в уборную смартфон кажется безобидной. Как она может навредить здоровью, изданию Mirror рассказал онколог Харминдер Сетхи.
Как объяснил специалист, использование телефона способствует более длительному нахождению в уборной. Из-за этого на прямую кишку и задний проход оказывается более сильное давление, а это, в свою очередь, может привести к появлению геморроя, анальных трещин и даже ректальному пролапсу (выпадению прямой кишки).
Вместе с тем врач обращает внимание и на другую проблему. По его словам, далеко не все люди после посещения туалета дезинфицируют телефон. Пропуск простого действия делает смартфон таким же рассадником бактерий, каким является, например, ободок унитаза, отметил онколог.
Ранее "Рамблер" рассказывал об опасности ночных походов в туалет.