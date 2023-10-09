Онколог рассказал, почему опасно брать телефон в туалет

Привычка брать с собой в уборную смартфон кажется безобидной. Как она может навредить здоровью, изданию Mirror рассказал онколог Харминдер Сетхи.

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Как объяснил специалист, использование телефона способствует более длительному нахождению в уборной. Из-за этого на прямую кишку и задний проход оказывается более сильное давление, а это, в свою очередь, может привести к появлению геморроя, анальных трещин и даже ректальному пролапсу (выпадению прямой кишки).

Вместе с тем врач обращает внимание и на другую проблему. По его словам, далеко не все люди после посещения туалета дезинфицируют телефон. Пропуск простого действия делает смартфон таким же рассадником бактерий, каким является, например, ободок унитаза, отметил онколог.