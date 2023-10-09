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Когда нужно пить корвалол и стоит ли

Нет никаких исследований, подтверждающих, что компоненты корвалола могут помочь при тех или иных проблемах со здоровьем.

Когда нужно пить корвалол и стоит ли
© Секрет Фирмы

Да даже подтверждения того, что корвалол хотя бы безопасно применять, тоже нет.

Терапевт Анастасия Алексеева рассказала подробнее о корвалоле — таком популярном препарате, который есть в каждой аптечке.

Когда применяют корвалол?

  • При боли в сердце и для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний;
  • при повышенном давлении;
  • тревоге или стрессе;
  • бессоннице;
  • раздражительности;
  • вегетативной лабильности;
  • кишечных и желудочных коликах.

Какой состав у корвалола?

В препарате содержатся:
  • Фенобарбитал — мощное успокоительное из семейства барбитуратов.
  • Этиловый эфир изобромвалериановой кислоты.
  • Масло перечной мяты.

Опасность корвалола

  • Никакие исследования не смогли подтвердить, что компоненты корвалола могут помочь при болезнях сердца, тревожности или при боли в животе.
  • Масло перечной мяты можно применять при синдроме раздражённого кишечника, но не в сочетании с барбитуратами.
  • Фенобарбитал может успокаивать и помогать в засыпании, но при длительном употреблении вызывает привыкание, поэтому терапевт не советовала пить корвалол самостоятельно.
  • Причём привыкание это идёт по классической схеме — чтобы препарат работал, приходится со временем увеличивать дозировку, а если резко прекратить его употребление, то возникнет синдром отмены.
  • Помимо этого, он может вызвать аллергию или закончиться передозировкой.
  • Большое количество препарата негативно влияет на почки.
  • Из-за него понижается температура, метаболизм и давление.
  • Употреблять его с алкоголем опасно. Многие пытаются облегчить им похмелье, но только ухудшают своё состояние.
  • Корвалол при длительном применении вредит нервной системе, может нарушить память и концентрацию внимания. Люди становятся рассеянными и не могут справляться на работе. Поэтому его не рекомендуют водителям и представителям других профессий, где важна точность и собранность.
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