Когда нужно пить корвалол и стоит ли
Нет никаких исследований, подтверждающих, что компоненты корвалола могут помочь при тех или иных проблемах со здоровьем.
Да даже подтверждения того, что корвалол хотя бы безопасно применять, тоже нет.
Терапевт Анастасия Алексеева рассказала подробнее о корвалоле — таком популярном препарате, который есть в каждой аптечке.
Когда применяют корвалол?
- При боли в сердце и для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний;
- при повышенном давлении;
- тревоге или стрессе;
- бессоннице;
- раздражительности;
- вегетативной лабильности;
- кишечных и желудочных коликах.
Какой состав у корвалола?
В препарате содержатся:
- Фенобарбитал — мощное успокоительное из семейства барбитуратов.
- Этиловый эфир изобромвалериановой кислоты.
- Масло перечной мяты.
Опасность корвалола
- Никакие исследования не смогли подтвердить, что компоненты корвалола могут помочь при болезнях сердца, тревожности или при боли в животе.
- Масло перечной мяты можно применять при синдроме раздражённого кишечника, но не в сочетании с барбитуратами.
- Фенобарбитал может успокаивать и помогать в засыпании, но при длительном употреблении вызывает привыкание, поэтому терапевт не советовала пить корвалол самостоятельно.
- Причём привыкание это идёт по классической схеме — чтобы препарат работал, приходится со временем увеличивать дозировку, а если резко прекратить его употребление, то возникнет синдром отмены.
- Помимо этого, он может вызвать аллергию или закончиться передозировкой.
- Большое количество препарата негативно влияет на почки.
- Из-за него понижается температура, метаболизм и давление.
- Употреблять его с алкоголем опасно. Многие пытаются облегчить им похмелье, но только ухудшают своё состояние.
- Корвалол при длительном применении вредит нервной системе, может нарушить память и концентрацию внимания. Люди становятся рассеянными и не могут справляться на работе. Поэтому его не рекомендуют водителям и представителям других профессий, где важна точность и собранность.
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