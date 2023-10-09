Когда нужно пить корвалол и стоит ли

Нет никаких исследований, подтверждающих, что компоненты корвалола могут помочь при тех или иных проблемах со здоровьем.

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Да даже подтверждения того, что корвалол хотя бы безопасно применять, тоже нет.

Терапевт Анастасия Алексеева рассказала подробнее о корвалоле — таком популярном препарате, который есть в каждой аптечке.

Когда применяют корвалол?

При боли в сердце и для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний;

при повышенном давлении;

тревоге или стрессе;

бессоннице;

раздражительности;

вегетативной лабильности;

кишечных и желудочных коликах.

Какой состав у корвалола?

Фенобарбитал — мощное успокоительное из семейства барбитуратов.

Этиловый эфир изобромвалериановой кислоты.

Масло перечной мяты. В препарате содержатся:

Опасность корвалола