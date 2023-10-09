Названы 5 привычек для профилактики болезни сердца

Любое заболевание проще предотвратить, чем лечить. Это касается и сердечно-сосудистых заболеваний. Врач-кардиолог Владимир Протасов рассказал в беседе с аif.ru, какие привычки помогут в профилактике болезней сердца и сосудов.

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По словам специалиста, в рационе нужно количество соли, поскольку соленые продукты задерживают в организме жидкость, из-за чего увеличивается нагрузка на сосуды. Вторая полезная привычка - употреблять продукты, содержащие калий, среди них фасоль, орехи, горох, шпинат, капусту, бананы, финики. Эти продукты помогают нормализовать артериальное давление.

Также Владимир Протасов советует уменьшить количество потребляемого сахара, так как из-за него может повышаться давление и другие кардиометаболические риски. Четвертая привычка - чаще есть продукты, содержащие магний. Этот элемент увеличивает активность трехсот ферментных систем и способен регулировать в том числе синтез белка, уровень глюкозы, давление и сердечный ритм. Много магния содержат шпинат, бобовые, орехи, семена, цельнозерновые продукты.