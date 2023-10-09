Почему сохнут глаза и как справиться с этой проблемой

Жжение и сухость в глазах – далеко не самые приятные ощущения. Синдром сухого глаза – довольно распространенное заболевание, с которым сталкиваются многие.

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Для этого заболевания характерны ощущение песка и пыли в глазах, резь, жжение, слезотечение и зуд. “Рамблер” разобрался, как справиться с этим недугом.

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Как проверить, достаточно ли увлажнены глаза?

Врачи используют пробу Ширмера, обследование, с помощью которого можно понять количество вырабатываемых слез. Под веки кладут специальную бумагу, которая впитывает слезы. Этот процесс не причиняет дискомфорта и позволяет точно определить состояние протоков.

Какая увлажненность глаз считается нормой?

Полноценно увлажненным глазом считается тот, который постоянно омывается слезой. Однако важно принимать во внимание и другой фактор – качество этой слезы. Она состоит из двух компонентов: водного и жирового (или липидного). Когда они находятся в балансе, слезу можно назвать качественной. А вот при дисбалансе уже возникает сухость глаз.

Причины сухости глаз

В первую очередь, на самочувствие влияют климатические условия: сухость, жара, сильный ветер и прочее. В том силе, на увлажненность глаз влияет загрязненная атмосфера, дым и смог. Жжение глаз появляется из-за недостаточно влажного воздуха и регулярного использования кондиционера.

На состоянии глаз негативно сказываются работа за компьютером, просмотр телевизора и постоянное использование контактных линз.

Как лечить синдром сухого глаза

Прежде всего, следует восстановить слезный баланс с помощью специальных капель. Можно самостоятельно выбрать препарат, но все же лучше проконсультироваться с врачом – у каждого средства свой уникальный состав, который может не подойти в конкретном случае.

Купите домой увлажнитель воздуха, он будет облегчать симптомы “сухого глаза”. При работе за компьютером следует делать перерывы каждые 10 минут, чтобы как следует проморгаться. Если вы носите контактные линзы, постарайтесь сократить их использование до минимума. С проблемой сухости глаз лучше отдать предпочтение очкам.

Избавиться от синдрома можно не только с помощью капель. Современные офтальмологи используют лазер. Процедура называется циркуляторная лазеростимуляция слезных желез. С ее помощью можно изменить и улучшить состав слезы, а эффект от лечения длится от полугода.

А вот антибликовые очки и очки с дырочками для расслабления совсем не работают, это – маркетинговый ход.