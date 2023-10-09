Врач назвал белок «тормозом» развития рака

«Напомню, что на процесс старения организма влияют теломеры, расположенные на концах хромосом. Они защищают генетический материал от повреждений. Но с каждым делением клетки теломеры становятся короче. Когда длина достигает критического значения, клетка больше не делится и переходит в бесплодное состояние», - отметил специалист в своем Telegram-канале.

Белок р53 включается, когда повреждается генетический материал в клетке. Благодаря его вмешательству у клетки появляется больше времени на восстановление поврежденных генов. Кроме того, подчеркнул Вялов, она не передает поврежденную информацию следующему поколению клеток.

Ранее специалист Вероника Корнилова в беседе с изданием «Вести Подмосковья» объяснила, почему могут возникать проблемы с кишечником. Иногда они связаны с синдромом избыточного бактериального роста. К основным симптомам гастроэнтеролог отнесла неоформленный стул, тошноту, дискомфорт и боли в животе. Кроме того, довольно часто пациенты худеют и не могут набрать вес.