Врач рассказала, какие прививки и когда нужно делать во взрослом возрасте

Многие уверены, что все необходимые прививки им сделали в детстве, а повторять нужно только вакцинацию от гриппа и коронавируса (и то не обязательно). Но за последние 20 лет многое изменилось, и многие "детские" инфекции, например, корь и полиомиелит атакуют взрослых. Почему иммунитет к некоторым болезням сохраняется не на всю жизнь и какие прививки нужны взрослым, рассказала врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Ольга Уланкина.

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Многие убеждены, что прививки, сделанные в детстве, защищают от инфекций на всю жизнь. Но на самом деле приобретенный иммунитет с возрастом может ослабевать, вакцина перестает работать, и в таких случаях нужна ревакцинация.

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"Вакцинация во взрослом возрасте обеспечивает защиту от традиционно детских инфекций, например от кори, которой взрослые болеют тяжело. Вакцины помогают поддерживать иммунитет, если последняя прививка была сделана давно, еще в детском возрасте. Особенно внимательно нужно отнестись к вакцинации женщинам, которые планируют беременность, тем, кто путешествует в страны с неблагоприятной санитарно-эпидемической обстановкой, и людям с ослабленным иммунитетом или хроническими заболеваниями", - объясняет врач Уланкина.

Узнать, какие прививки были сделаны в детстве, можно из прививочного сертификата или медицинской карты, но мало кто сохранил этот документ с детства, большинство не помнит о нем со времен поступления в ВУЗ.

"Прививочный сертификат у взрослого пациента - большая редкость. Но и без него врач может понять, от каких инфекций привит человек. У привитых или переболевших людей в крови определяются особые защитные белки - антитела. Они уникальны для разных видов инфекций. С помощью анализа крови мы можем проверить количество антител и сделать вывод о том, была вакцинация или нет. Если человек хочет сделать прививку (например, от кори, которой сейчас болеют намного чаще , чем еще несколько лет назад), первое, что стоит сделать - прийти на прием к врачу-терапевту. Доктор сможет составить индивидуальный план вакцинопрофилактики. Просто свериться с Национальным календарем профилактических прививок не поможет, ведь прививки от разных заболеваний не всегда можно делать одновременно, да и противопоказания тоже стоит учитывать. Поэтому без помощи специалиста здесь точно не обойтись", - предупреждает Ольга Уланкина.

В России действует свой календарь профилактических прививок. Часть вакцин обязательна для всех, другие - только для некоторых групп людей. Еще часть прививок пока не включена в Нацкалендарь, но врач может их порекомендовать.

От каких инфекций нужно привиться в октябре?

"В октябре на улице становится ощутимо холоднее, люди все больше времени проводят в замкнутых пространствах, где легко распространяются вирусы и бактерии, поэтому заболеваемость часто увеличивается. Чтобы себя обезопасить и не разболеться, могу рекомендовать вакцинироваться от гриппа, менингита, пневмококковой, коронавирусной и ротавирусной инфекции в октябре. Это традиционные осенние болезни, которые чаще всего диагностируют именно в это время года", - советует врач.

Какие прививки можно сделать в один день?

"Некоторые прививки, например от гриппа и коронавируса, можно делать одновременно. В других случаях между введением вакцин потребуется выждать некоторое время, обычно месяц (это касается живых вакцин)", - отметила эксперт.

Почему от клещевого энцефалита нужно начать прививаться уже осенью?

"Людям, проживающим в Сибири, на Дальнем Востоке, Европейском севере, на территориях, эндемичных по энцефалитным клещам, важно начать вакцинацию от клещевого энцефалита в осенне-весенний период", - отмечает Ольга Уланкина.

Полный курс вакцинации от клещевого энцефалита состоит из трех прививок: первые два укола делают с интервалом от 1-3 до 5-7 месяцев, а третий - через 9-12 месяцев после второго. Поэтому, начав вакцинироваться осенью, можно к следующему лету надежно защититься от клещевого энцефалита. После полного курса ревакцинацию в виде однократного введения вакцины можно проводить раз в три года.

Как понять, сохранился ли иммунитет после детских прививок?

"Если человек сомневается, что он был полностью привит в детстве, можно провести исследования крови на антитела к столбняку, дифтерии, вирусному гепатиту В, полиомиелиту, краснухе, кори, паротиту, коклюшу. Если антител мало или совсем нет, стоит вакцинироваться и против этих инфекций", - говорит врач.

Где проводят прививки?

От всех инфекций можно привиться бесплатно в поликлинике по месту жительства или платно, воспользовавшись услугами частной медицинской организации.

"В России нет дефицита вакцин, потому что большинство из них разрабатываются и производятся на территории нашей страны из отечественных компонентов. Иногда появляется информация о нехватке, как правило, это бывает из-за локальных вспышек инфекций (например, так было с вакциной от полиомиелита), но в течение пары месяцев ситуация обычно нормализуется. Новые вакцины хорошо переносятся. Кстати, есть многокомпонентные препараты, они защищают сразу от нескольких инфекций, поэтому, если человек решил озаботиться вакцинацией, то у него не будет никаких препятствий. Главное - сходить к врачу, он скорректирует план прививок с учетом особенностей здоровья и возможных противопоказаний", - объясняет Ольга Уланкина.

Обязательные прививки (согласно Нацкалендарю профилактических прививок) дифтерия и столбняк (ревакцинация рекомендуется каждые 10 лет),

корь,

коклюш,

туберкулез,

гемофильная инфекция,

полиомиелит,

паротит,

краснуха,

гепатит В,

пневмококковая инфекция.

Необязательные прививки

гепатит А,

менингококковая инфекция,

ветряная оспа,

туляремия,

бруцеллез,

чума,

бешенство,

сибирская язва,

лептоспироз,

холера и др. Прививают, как правило, только людей из групп риска, во время локальной вспышки заболевания, при возможном контакте с патогеном, при угрозе заражения:

Сезонные прививки клещевой энцефалит,

грипп,

коронавирусная инфекция.

Дополнительная прививка