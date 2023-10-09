Названы неожиданные признаки сердечно-сосудистых заболеваний

«К сожалению, сегодня не редкость, когда инфаркт или инсульт случаются у активного офисного работника или студента. В числе факторов риска, провоцирующих проблемы с сердцем, есть вредные привычки, высокий уровень стресса, несбалансированное питание, малоподвижный образ жизни и невнимательное отношение к своему здоровью. Например, порядка 650 млн человек с гипертонией даже не подозревают о том, что это заболевание у них есть. А оно тоже увеличивает риск нарушений в работе сердца», - объяснила специалист.