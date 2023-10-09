Названы неожиданные признаки сердечно-сосудистых заболеваний
Главной причиной смертности во всем мире считаются сердечно-сосудистые заболевания. По данным ВОЗ, ежегодно из-за них умирают около 18 млн человек, при этом не только пожилые.
Инсульты и инфаркты достаточно часто уносят жизни людей до 70 лет, и с каждым годом доля граждан среднего возраста в этой печальной статистике лишь растет.
Издание «Вести Подмосковья» узнало у руководителя медицинского департамента сети лабораторий KDL Ольги Малиновской, какие существуют нетипичные признаки сердечно-сосудистых заболеваний.
«К сожалению, сегодня не редкость, когда инфаркт или инсульт случаются у активного офисного работника или студента. В числе факторов риска, провоцирующих проблемы с сердцем, есть вредные привычки, высокий уровень стресса, несбалансированное питание, малоподвижный образ жизни и невнимательное отношение к своему здоровью. Например, порядка 650 млн человек с гипертонией даже не подозревают о том, что это заболевание у них есть. А оно тоже увеличивает риск нарушений в работе сердца», - объяснила специалист.
Характерными признаками, указывающими на проблемы с сердцем, считаются боли в груди, слабость, отеки, одышка и быстрая утомляемость. Но Ольга Малиновская также перечислила иные, не совсем типичные. Среди них значится внезапная потеря сознания, головокружения, сильная потливость (особенно по ночам), периодические боли в спине и челюсти, болезненные ощущения в области желудка.
«Если подобные признаки не появлялись раньше и начали беспокоить регулярно, то стоит посетить терапевта и кардиолога. Нетипичные признаки преимущественно наблюдаются у женщин», - отметила врач.
Если после проверки организма потребуется лечение, то придется отказаться от вредных привычек, пить назначенные препараты и в целом менять образ жизни. Отказ от терапии лишь усугубит состояние и спровоцирует развитие осложнений.