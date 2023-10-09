Врач рассказала об эффективном методе лечения аллергии

«Предсезонная фармакологическая профилактика действует здесь и сейчас, то есть позволяет пережить сезон цветения с меньшими проявлениями аллергических реакций. Но она не способна устранить их полностью и никак не влияет на проявление симптомов в последующих сезонах. В отличие от нее, АСИТ — это именно лечение, направленное на постепенное снижение чувствительности к аллергену. И, конечно, в тех случаях, когда это возможно, стоит выбирать именно ее», — отметила врач.