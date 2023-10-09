Онколог перечислил признаки рака почки

Онколог Черемушкин перечислил признаки рака почки
Так как почка расположена в забрюшинном пространстве, на начальном этапе рак этого органа определить практически невозможно. Ранним признаком заболевания может быть кровь в моче, но чаще всего ее видно только под микроскопом. А какие симптомы указывают на опухолевый процесс в последующих стадиях, «ФедералПресс» узнал у онколога Евгения Черемушкина.
«Болевой синдром, ощутимая опухоль – это не ранние проявления. Слабость, потеря веса, субфебрильная температура – это все тоже говорит о том, что опухолевый процесс развивается и дает общие симптомы интоксикации», – сказал врач.
Рак почки в 75 % выявляют уже с метастазами, отметил Черемушкин, поэтому важно, чтобы человек получал необходимую терапию и чтобы болезнь была под контролем. Сегодня для лечения раковой опухоли этого органа разработано много групп лекарственных препаратов (прицельного действия, общего воздействия), и в целом они позволяют людям достаточно долго жить, добавил онколог.