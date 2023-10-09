Онколог перечислил признаки рака почки

Так как почка расположена в забрюшинном пространстве, на начальном этапе рак этого органа определить практически невозможно. Ранним признаком заболевания может быть кровь в моче, но чаще всего ее видно только под микроскопом. А какие симптомы указывают на опухолевый процесс в последующих стадиях, «ФедералПресс» узнал у онколога Евгения Черемушкина.