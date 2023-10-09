Шведские ученые провели исследование воздействия хронического стресса и депрессии на когнитивные функции мозга. Оно длилось восемь лет, о чем в Telegram-канале написала врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Экспертами были проанализированы данные 1,4 млн пациентов. Выяснилось, что 44,4 тыс. имели диагнозы «хронический стресс» и «депрессия» и у них вдвое чаще проявлялись лёгкие когнитивные нарушения. Риск развития болезни Альцгеймера у них был намного больше.

Как пишет Павлова, ссылаясь на ученых, стресс способен активировать воспаление в головном мозге, что, возможно, воздействует на проницаемость гематоэнцефалического барьера, а также на нервы головного мозга и поддерживающие клетки астроциты.

«Они помогают нормально функционировать нейронам и принимают участие в иммунном ответе», – процитировала она статью об итогах исследования.

Павлова подчеркнула, что исследователи во всём мире ищут факторы риска развития Альцгеймера, чтобы постараться предотвратить когнитивные нарушения, так как препаратов, которые лечат эту болезнь, все еще нет.