Невролог рассказала, о каких проблемах может говорить дергающийся глаз

Когда внезапно начинает дергаться глаз, контролировать его не получается - мышцы живут своей жизнью и доставляют немало дискомфорта. Издание «Вести Подмосковья» узнало у врача-эксперта лаборатории «Гемотест», невролога Екатерины Демьяновской, на какие проблемы со здоровьем может указывать подобный симптом.

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«Тики появляются, так как мозг посылает мышцам неправильный импульс. Обычно так происходит, когда нервная система работает с временными сбоями: на фоне стресса, нарушений сна, применения нейролептиков, антиконвульсантов, злоупотреблением кофеином, алкоголизма и пристрастия к психостимуляторам. Возможны и более серьезные причины - патология лицевого нерва, дегенеративные заболевания центральной нервной системы, нейроинфекции, травмы и опухоли головного мозга», - объяснила специалист.

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По словам невролога Демьяновской, доброкачественная лицевая миокимия отличается от иных тиков тем, что в большинстве случаев не прогрессирует с присоединением других неврологических симптомов. Она может появиться и у здоровых пациентов, и у людей с сопутствующими заболеваниями: синдромом беспокойных ног, лицевым гемиспазмом, дистонией, паркинсонизмом и подобными.

«Доброкачественная лицевая миокимия порой возникает еще в детстве, в том числе у ребят до 6 лет. При стойком течении в 1% случаев сохраняется во взрослом возрасте», - отметила собеседница издания «Вести Подмосковья».

Попытки контролировать дергающийся глаз в большинстве случаев не приводят к положительным результатам. Екатерина Демьяновская подчеркнула, что фиксация на симптомах лишь сильнее беспокоит пациента - у него повышается тревожность, и это может спровоцировать усиление тикообразных движений. Иными словами, замкнутый круг. Выбраться из него поможет врач-невролог, а при необходимости потребуется посетить психотерапевта, офтальмолога или лора.