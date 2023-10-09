Невролог рассказала, о каких проблемах может говорить дергающийся глаз
Когда внезапно начинает дергаться глаз, контролировать его не получается - мышцы живут своей жизнью и доставляют немало дискомфорта. Издание «Вести Подмосковья» узнало у врача-эксперта лаборатории «Гемотест», невролога Екатерины Демьяновской, на какие проблемы со здоровьем может указывать подобный симптом.
«Тики появляются, так как мозг посылает мышцам неправильный импульс. Обычно так происходит, когда нервная система работает с временными сбоями: на фоне стресса, нарушений сна, применения нейролептиков, антиконвульсантов, злоупотреблением кофеином, алкоголизма и пристрастия к психостимуляторам. Возможны и более серьезные причины - патология лицевого нерва, дегенеративные заболевания центральной нервной системы, нейроинфекции, травмы и опухоли головного мозга», - объяснила специалист.
По словам невролога Демьяновской, доброкачественная лицевая миокимия отличается от иных тиков тем, что в большинстве случаев не прогрессирует с присоединением других неврологических симптомов. Она может появиться и у здоровых пациентов, и у людей с сопутствующими заболеваниями: синдромом беспокойных ног, лицевым гемиспазмом, дистонией, паркинсонизмом и подобными.
«Доброкачественная лицевая миокимия порой возникает еще в детстве, в том числе у ребят до 6 лет. При стойком течении в 1% случаев сохраняется во взрослом возрасте», - отметила собеседница издания «Вести Подмосковья».
Попытки контролировать дергающийся глаз в большинстве случаев не приводят к положительным результатам. Екатерина Демьяновская подчеркнула, что фиксация на симптомах лишь сильнее беспокоит пациента - у него повышается тревожность, и это может спровоцировать усиление тикообразных движений. Иными словами, замкнутый круг. Выбраться из него поможет врач-невролог, а при необходимости потребуется посетить психотерапевта, офтальмолога или лора.
«Для уточнения диагноза могут понадобиться дополнительные исследования - энцефалография, электронейромиография, МРТ или КТ головного мозга. В некоторых случаях врач направляет на общий и биохимический анализы крови. Если пациент принимает «подозреваемые» лекарственные препараты, специалист может рекомендовать исследовать их концентрацию в крови, ведь при ряде нарушений метаболизма действующее вещество даже при приеме в терапевтических дозах может присутствовать в крови в изыбточных количествах и вызывать нежелательный эффект», - подытожила невролог лаборатории «Гемотест».