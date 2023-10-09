Каждый справляется с мигренью по-своему – одним помогают таблетки, другие находят спасение в еде. Какие продукты лечат головную боль, «ФедералПресс» узнал у диетолога Михаила Гинзбурга .

«Если мигрень связана с низким давлением, тогда очень хорошо помогают соленые продукты. Например, ломтик хлеба с сыром или маринованным огурцом. Соль повышает артериальное давление, и головная боль проходит», – отметил врач.

По словам Гинзбурга, некоторые утверждают, что шоколад и бананы избавляют от мигрени. Однако у кого-то эти продукты, наоборот, вызывают приступ – все индивидуально. Если после сладкого заметны улучшения, то лучше для борьбы с головной болью выбирать более легкую пищу – фруктовую нарезку, ягоды, посоветовал диетолог.