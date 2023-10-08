Врач объяснила, как поддержать иммунитет осенью

В межсезонье защитные силы организма испытывают повышенные нагрузки, поэтому нужно оказать им посильную помощь. Правильные привычки человека позволят избежать простуд и инфекций.

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Одно из наиболее важных правил - высыпаться и соблюдать режим дня, рассказала Анна Чугунникова врач-терапевт высшей категории, врач-кардиолог «Инвитро-Урал». В ночное время сон должен длиться не менее 7 часов. Также нужно уделять время спортивным тренировкам. Если есть к этому противопоказания, то можно заменить их на ходьбу. Главное – поддерживать тело в тонусе.

Также важно пить достаточно воды. Хотя в прохладный сезон жажда чувствуется не так сильно, нельзя забывать восполнять водный баланс. Без воды в организме хуже работают почки и печень, повышается риск развития заболеваний

Для повышения иммунитета требуется уменьшить или полностью исключить курение и алкоголь.

На защитные функции влияет и питание человека. В ежедневном рационе должны быть овощи, фрукты и зелень. Для иммунитета особенно важны кислые ягоды: облепиха, вишня, черноплодная рябина, клюква, брусника, смородина. Нельзя забывать и о животном и растительном белках.