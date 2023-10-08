Названы заболевания, для которых характерна повышенная утомляемость
Чувствовать себя уставшим после тяжелого рабочего дня вполне естественно. Однако если это ощущение не проходит ни после качественного сна, ни после другого вида отдыха, то речь может идти о развитии серьезных болезней.
По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, на которые ссылается издание The Sun, с подобной проблемой сталкиваются, например, пациенты с синдромом сонного апноэ. Он приводит к расслаблению и сужению стенок горла во время сна, что нарушает нормальное дыхание, а в результате и самочувствие на утро.
Чувствовать себя уставшим без особых усилий можно и при дефиците железа, отмечают врачи. Именно этот микроэлемент используется организмом для производства красных кровяных телец.
Данный симптом характерен и для сахарного диабета. В данном случае в организме возникают проблемы с инсулином: либо он не производит его в достаточном количестве, либо клетки не реагируют на него должным образом.
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