Доктор Мясников рассказал, можно ли заразиться сибирской язвой из-за мяса
Сибирской язвой практически невозможно заразиться из-за употребления мяса, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в своей авторской программе на телеканале «Россия 1». По его словам, в большинстве случаев человек заболевает после того, как либо вдыхает споры, либо контактирует с носителем.
"Заражение гастроинтеральным путем — вообще единичные случаи. В основном мы знаем вдыхание спор, контактный случай", — объяснил Мясников.
Он добавил, что споры сибирской язвы находятся в земле и распространяются через травоядных животных. Однако сибирская язва достаточно редко встречается в России и не передается от человека к человеку.
По словам Мясникова, в основном в зоне риска находятся те, кто занимается выделкой шкур и работой с мехами. Врач также отметил, что в регионах, где наблюдается опасная эпидемиологическая обстановка, крайне важно внимательно отнестись к выбору мяса и не покупать его на рынке.