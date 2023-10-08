Можно ли заразиться сибирской язвой из-за мяса

Сибирской язвой практически невозможно заразиться из-за употребления мяса, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в своей авторской программе на телеканале «Россия 1». По его словам, в большинстве случаев человек заболевает после того, как либо вдыхает споры, либо контактирует с носителем.

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"Заражение гастроинтеральным путем — вообще единичные случаи. В основном мы знаем вдыхание спор, контактный случай", — объяснил Мясников.

Он добавил, что споры сибирской язвы находятся в земле и распространяются через травоядных животных. Однако сибирская язва достаточно редко встречается в России и не передается от человека к человеку.