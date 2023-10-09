Откуда появляется герпес и можно ли его вылечить

Среди множества типов герпеса самыми распространенными считаются первый и второй тип. Они проявляются в виде пузырьковых воспалений на коже. Что это за заболевание, насколько оно опасно и поддается ли лечению, «Вечерняя Москва» разбиралась со специалистом.

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По словам врача-инфекциониста Елены Мескиной, с герпесом первого и второго типа люди сталкиваются чаще всего. Он поражает кожу или слизистые. Чаще всего возникает на лице — на носу, губах, в ушах, за ушами. Но в других местах он тоже может выскочить.

— Как правило, передается контактным способом и попадает через микротравмы в кожу. В основном он появляется именно в том месте, через которое вирус попал в кожу, — пояснила специалист.

Есть ли предрасположенность

Инфекционист заверила, что люди не могут родиться с вирусом герпеса, заражение всегда происходит контактно-бытовым способом.

— В течение жизни мы все заражаемся герпесом. Подавляющее большинство (98 процентов) уже имеет вирус герпеса в крови. За редким исключением у людей он не будет обнаружен, — сказала Мескина. — Если заражение произошло не в детстве, то во взрослом возрасте, к 40–50 годам, он точно поселяется в организме.

А вот проявляется ли он клинически и происходят ли рецидивы, зависит от иммунитета человека, предупредила инфекционист. Если иммунитет сильный, то человек не испытывает проблем.

— Но если иммунодефицит все же есть, на коже могут появляться воспаленные пузырьки. Также если люди получают медикаментозную терапию, которая подавляет иммунитет, герпес может атаковать организм чаще, — добавила врач.

Можно ли вылечить

Инфекционист рассказала, что полностью вылечить вирус в организме нельзя, но можно купировать рецидивы противовирусными препаратами.

— Согласно рекомендациям ВОЗ, при возникновении герпетических высыпаний на коже его нужно лечить с помощью специального противовирусного препарата, — пояснила Мескина.