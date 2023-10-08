Невролог рассказал, как предотвратить инсульт

По его словам, у людей на протяжении жизни происходят изменения кровеносных сосудов. Речь идёт о снижении эластичности сосудистой стенки, которая после 45-50 при повышенном стрессе или от физического перенапряжения может не выдержать резкого повышения артериального давления, что повлечёт за собой появление сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инсульта.