Невролог рассказал, как предотвратить инсульт

Невролог Акбаров рассказал, как не допустить инсульт
Инсульт находится на третьем месте среди причин смертности на земле.
Врач-невролог Ренат Акбаров в интервью «Вечерней Москве» рассказал, что делать для предотвращения этого опасного недуга.
По его словам, у людей на протяжении жизни происходят изменения кровеносных сосудов. Речь идёт о снижении эластичности сосудистой стенки, которая после 45-50 при повышенном стрессе или от физического перенапряжения может не выдержать резкого повышения артериального давления, что повлечёт за собой появление сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инсульта.
«Чтобы это предотвратит необходимо соблюдать несколько профилактических мероприятий, таких как полный отказ от курения и употребления алкоголя, – подчеркнул специалист. – Кроме того, стоит придерживаться здорового образа жизни и правильного питания – исключить жирную пищу, сократить потребление сладкого, мучного и контролировать уровень сахара и холестерина в крови».
Пожилым людям необходимо избегать стрессовых ситуаций и регулировать уровень физических нагрузок, отметил Акбаров. Помимо этого, очень важно высыпаться, так как сон является одним из лучших способов восстановить нервную систему.
«Также есть несложное упражнениее для укрепления сердечной мышцы. Левой рукой нужно взяться за косяк двери и растягивать свою грудную клетку», – резюмировал врач.