Как избавиться от седины и почему она появляется
Трихолог Хохлова: седина появляется из-за нехватки витаминов группы В. Принято считать, что седые волосы свойственны пенсионерам. На деле же «посереть» шевелюра может и у относительно молодых людей. Всё потому, что этот процесс привязан к выработке пигмента меланина. С годами его и правда становится меньше. О том, почему ещё волосы меняют цвет и как остановить это безобразие, «Доктору Питеру» рассказала трихолог и дерматолог Альбина Хохлова.
Почему седеют волосы
По словам специалиста, с сединой рано или поздно столкнётся каждый человек вне зависимости от расы, цвета и структуры волос. Всё потому, что с годами меланина становится меньше, а за его выработку отвечают гормоны гипофиза, щитовидной железы, медиаторы симпатической нервной системы и половые гормоны.
Резко поседеть от сильного стресса можно, но такое случается очень редко. Такую резкую потерю цвета называют синдромом Марии-Антуанетты. По легенде королева Франции стала седой в ночь перед казнью. Но чаще седина появляется постепенно и связана со следующими факторами:
- нехваткой витаминов группы B и микроэлементов;
- наличием хронических заболеваний и приём некоторых лекарств;
- несбалансированным питанием и вредными привычками;
- плохой экологией;
- частым окрашиванием.
Как избавиться от седины
Медик отметила, что при помощи современных методов вполне возможно замедлить появление новых седых волос или даже убрать седину совсем. Среди эффективных процедур:
- Мезотерапия кожи головы. Это инъекции с витаминными коктейлями;
- Плазмолифтинг. Под кожу пациенту вводят плазму, которую получили из его же крови;
- Лазерная терапия.
Правда, как и в любом деле, важен комплексный подход, включающий в себя и питание, и спорт, и уход за волосами.
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