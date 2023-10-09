Как определить и вылечить диабет второго типа

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в далеком 1980 году от сахарного диабета второго типа страдали 150 млн человек. А в 2014 году это число достигло 421 млн, а смертность выросла на 3%. О том, как вычислить и вылечить эту болезнь рассказал врач доказательной медицины Олег Абакумов.

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«Что вообще такое сахарный диабет? Это хроническое неинфекционное, эндокринное заболевание, которое нарушает липидный, белковый и углеводный обмен. Всему виной — генетика и факторы внешней среды, которые снижают чувствительность клеток и рецепторов к инсулину в тканях. Клетки перестают реагировать на повышение уровня глюкозы», - говорит доктор.

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Есть у заболевания и внешние факторы, которыми являются малоподвижный образ жизни и неправильно питание, что приводит к отложению жировой ткани. Это очень хитрое заболевание, симптомы которого проявляются слабо. Диабет можно точно вычислить только с помощью исследования в лаборатории, поэтому регулярная проверка своего здоровья — дело важное.

Но есть и факторы, которые говорят о проблемах с инсулином. Это слабость и сонливость, постоянные жажда и сухость во рту, частое мочеиспускание, усиленный аппетит, кожный зуд и медленно заживающие раны, проблемы со зрением и онемение конечностей. При диабете могут наступить кетоацидотическая и гипогликемическая комы. В первом случае происходит интоксикация организма, ведущая к острой почечной, печеночной и сердечно-сосудистой недостаточности, а во втором уровень сахара резко падает и в мозге наступает энергетический дефицит. На поздней стадии на ногах появляются язвы, снижается зрение, возможны инфаркты и инсульты, поражение сосудов ног.

«Чтобы понять, что у вас диабет, нужно сдать кровь на определение уровня глюкозы в плазме крови. Положительный диагноз: глюкоза >7,0 ммоль/л при проведении анализа 2+ раз в разные дни. Также делаем тест на гликированный гемоглобин (HbAc1), который меняется медленно, поэтому надежен для диагностики. Диагноз ставят, если показатель выше 6.5% Также сдаем анализ мочи на глюкозу и ацетон. Если в урине есть 3-4 «плюса» ацетона, то у вас сахарный диабет второго типа», - предупреждает врач.

Также можно сдать анализ на толерантность к глюкозе. Диабет имеет место, если первоначальный уровень глюкозы (7 ммоль/л и более) после выпитого раствора с глюкозой повысился минимум до 11 ммоль/л.

Как лечится сахарный диабет? Прежде всего надо соблюдать диету по стандарту: белки — 16% рациона, жиры — 24%, углеводы — 60%. Обычный сахар необходимо заменить медленно усваиваемыми углеводами. Диабет «любит» людей с лишним весом, поэтому кушать надо так, чтобы каждую неделю терять по 500 граммов веса до нормального показателя. Также надо пить витамины, так как они хорошо выводятся с мочой. Поэтому добавляем в рацион побольше свежей зелени, овощей, фруктов и ягод.

Обязательно надо заниматься спортом. При физической активности глюкоза и липиды сгорают без участия инсулина. Помогут бег, езда на велосипеде и силовые тренировки. Другими методами лечения являются прием сахароснижающих препаратов и инсулинотерапия, которую назначает врач.