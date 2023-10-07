Названы 6 опасных детских заболеваний, которые нельзя путать с ОРВИ
Осенью с наступлением похолодания начинается сезон простуд - активизируются острые респираторные вирусные инфекции. Вирусы атакуют нас ежедневно, и прежде чем наша иммунная система перестроится на "осенне-зимний" режим работы, почти каждому приходится пережить недомогание по типу простуды.
Но иногда банальные ОРВИ приводят к другим инфекциям, в том числе очень опасным.
В зоне повышенного риска - дети. Эксперты телеканала "Доктор" назвали шесть тяжелых, порой смертельных заболеваний, которые могут начаться как обычная простуда. Родителям важно знать их отличительные особенности - и не тянуть с обращением за врачебной помощью.
1. Пневмония
Если "простуда" не проходит уже неделю, а состояние не улучшается - значит, это вовсе не простуда. Воспаление легких может протекать и без кашля, и без высокой температуры. Распознать пневмонию помогут рентген легких и анализ крови.
2. Менингит
Если у ребенка при симптомах простуды возникает рвота, сильно болит голова, появилась сыпь, а температура поднимается до 39°С и жаропонижающие не помогают - нужно вызывать скорую. Есть риск, что это менингит. Самостоятельно его вылечить не получится, это смертельно опасное заболевание.
3. Коклюш
От него детей прививают, но если по какой-то причине прививки у вашего ребенка нет, то нужно вдвойне настороженно наблюдать за тем, как протекает простуда. Если ребенок кашляет со свистом, у него осип голос - это может указывать на отек гортани при коклюше. Немедленно вызываем врача, малыш может задохнуться.
4. Полиомиелит
Если нет прививки, а простывший ребенок ведет себя, словно пьяный, и жалуется на боли в конечностях. Это симптомы полиомиелита. Если не начать лечение как можно быстрее, заболевание приведет к инвалидности.
5. Туберкулез
Ребенок проснулся без температуры, но весь в поту - хоть простынь выжимай. Надо проявить осторожность, сообщить врачу и обследоваться - так может проявить себя туберкулез.
6. Аллергия
Если ребенок кашляет и чихает, из носа текут сопли, из глаз - слезы, кожа чешется и покрывается сыпью - это может быть проявления аллергии. Опасный симптом - когда садится голос, это может закончиться отеком Квинке и анафилактическим шоком. Быстро даем антигистаминные препараты и вызываем скорую помощь.