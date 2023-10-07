6 опасных детских заболеваний, которые нельзя путать с ОРВИ

Осенью с наступлением похолодания начинается сезон простуд - активизируются острые респираторные вирусные инфекции. Вирусы атакуют нас ежедневно, и прежде чем наша иммунная система перестроится на "осенне-зимний" режим работы, почти каждому приходится пережить недомогание по типу простуды.

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Но иногда банальные ОРВИ приводят к другим инфекциям, в том числе очень опасным.

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В зоне повышенного риска - дети. Эксперты телеканала "Доктор" назвали шесть тяжелых, порой смертельных заболеваний, которые могут начаться как обычная простуда. Родителям важно знать их отличительные особенности - и не тянуть с обращением за врачебной помощью.

1. Пневмония

Если "простуда" не проходит уже неделю, а состояние не улучшается - значит, это вовсе не простуда. Воспаление легких может протекать и без кашля, и без высокой температуры. Распознать пневмонию помогут рентген легких и анализ крови.

2. Менингит

Если у ребенка при симптомах простуды возникает рвота, сильно болит голова, появилась сыпь, а температура поднимается до 39°С и жаропонижающие не помогают - нужно вызывать скорую. Есть риск, что это менингит. Самостоятельно его вылечить не получится, это смертельно опасное заболевание.

3. Коклюш

От него детей прививают, но если по какой-то причине прививки у вашего ребенка нет, то нужно вдвойне настороженно наблюдать за тем, как протекает простуда. Если ребенок кашляет со свистом, у него осип голос - это может указывать на отек гортани при коклюше. Немедленно вызываем врача, малыш может задохнуться.

4. Полиомиелит

Если нет прививки, а простывший ребенок ведет себя, словно пьяный, и жалуется на боли в конечностях. Это симптомы полиомиелита. Если не начать лечение как можно быстрее, заболевание приведет к инвалидности.

5. Туберкулез

Ребенок проснулся без температуры, но весь в поту - хоть простынь выжимай. Надо проявить осторожность, сообщить врачу и обследоваться - так может проявить себя туберкулез.

6. Аллергия