Врач рассказал о главных опасностях для здоровья осенью

Главные опасности для здоровья осенью и способы исключить себя из группы риска назвал врач, специалист по фармакологии и токсикологии Александр Эдигер, сообщает «Общественная Служба Новостей».

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Во многих городах России начинается отопительный сезон, что говорит о скором приходе зимы. Зачастую люди в этот период сталкиваются с сезонными заболеваниями и обострением хронических недугов. По словам эксперта, основной угрозой для организма являются аутоиммунные заболевания.

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Он рассказал, что большинство граждан не зависит от сезонных продуктов и хорошо обеспечены витаминами, однако переход к холодному времени года – всегда испытание для здоровья.

«Мы получаем изменение солнечной радиации, инсоляции. Мы получаем изменение температуры и влажности. И все вместе это приводит к обострению хронических заболеваний. Основная проблема – это аутоиммунные заболевания всех видов и сортов. В первую очередь, это ревматические заболевания, они же большие коллагенозы, при которых происходит поражение суставных тканей. На втором месте неврологические заболевания, при которых происходит поражение периферической вегетативной нервной системы», – подчеркнул Эдигер.

По этим причинам будет полезно заняться поддержанием иммунитета в состоянии нормы, важно не допустить дефицита или переизбытка. Ослабленный иммунитет в общем характерен для любых серьезных болезней и инфекций, и не всегда это связано с ВИЧ. Гипериммунизация может приводить к значительным проблемам, требующим подавлять естественные процессы организма.

БАДы могут оказать помощь в регуляции иммунной системы, заявил врач. Он надеется, что после разрешения властями выписывать биологически активные добавки со временем с них спадет ярлык «шарлатанства, глупости, подделок». Именно в этой сфере наилучшим образом проработан вопрос иммуномодуляции.

«Когда внутри БАДов произойдет естественный отбор высокоактивных, высокоэффективных образцов, можно будет уже говорить о том, что БАДы при длительном приеме будут работать как профилактические средства от сезонных иммунодефицитов и от обострения аутоиммунных заболеваний», – поделился специалист по фармакологии и токсикологии.

Также эксперт уточнил, что самыми действенными и доказано эффективными среди препаратов являются молекулы, получаемые из фукоидных водорослей, ламинарии, гриба Грифола, бета-глюканов дрожжевых стенок, куркумина и других исходных продуктов,