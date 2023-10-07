Кардиолог связал резкое поседение с риском мгновенной смерти

Кардиолог Крулев связал резкое поседение с риском мгновенной смерти
Врач-кардиолог Константин Крулев предупредил россиян об опасности ранней седины.
Как рассказал российский медик, существуют неочевидные симптомы, проявление которых может указывать на риск мгновенной смерти. В этот список кардиолог включил резкое преждевременное поседение волос, которое является признаком наличия атеросклеротических бляшек у мужчин, пишет РИА "Новости".
"Проявления атеросклероза были пропорциональны выраженности седины. Интересно, что для исследования не удалось найти достаточного количества женщин", – рассказал Крулев.
Кроме того, по словам врача, нарушение пигментации волос может указывать на преждевременное патологическое старение.