Кардиолог связал резкое поседение с риском мгновенной смерти

Как рассказал российский медик, существуют неочевидные симптомы, проявление которых может указывать на риск мгновенной смерти. В этот список кардиолог включил резкое преждевременное поседение волос, которое является признаком наличия атеросклеротических бляшек у мужчин, пишет РИА "Новости".