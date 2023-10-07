Невролог объяснила, как легче пережить резкие перемены погоды

Метеорологи предупредили о грядущем «арктическом вторжении» в Центральную Россию, которое будет сопровождаться резким похолоданием, заморозками и первыми снегопадами. Резкие изменения погоды могут повлиять на самочувствие метеозависимых людей. Врач-невролог Елена Сопова назвала симптомы метеозависимости и рассказала, как легче перенести перемены погоды.

© Вечерняя Москва

По ее словам, метеозависимость может сопровождаться мигренью, изменением артериального давления, шумом в ушах, слабостью, головокружением, болью в суставах, учащенным сердцебиением. Эти симптомы могут появиться за один–два дня до изменений погоды и продолжаться несколько дней.

Для того чтобы справиться с негативными проявлениями метеозависимости, медик рекомендовала регулярно закалять организм, проводить больше времени на свежем воздухе, уделять внимание здоровому образу жизни, включая качественный сон, сбалансированное питание, отказаться от вредных привычек.

"Эти меры помогут легче справляться с неблагоприятными погодными условиями и укрепить здоровье в целом", — рассказала Сопова в беседе с «Лентой».