Продукт, который надо есть ежедневно — это главный "тормоз" рака

У каждой клетки в организме есть заранее отмеренное "количество жизней". И с каждым новым временным периодом это количество уменьшается - тут действует таймер обратного отсчета, отметил гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.

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Роль "тормоза" в запрограммированной клеточной гибели играет так называемый белок р53.

"Когда генетический материал в клетке повреждается, р53 включается и приостанавливает деление клетки", - уточнил Сергей Вялов, добавив, что это механизм не только помогает поддержать стабильность генома, но и предотвращает появление онкологии.

Чтобы поддержать бесценный белок, важно "начать нормально есть и получать достаточно белка", отметил гастроэнтеролог.

Белок должен присутствовать в каждом приеме пищи, также считает доктор медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова.

По словам специалиста, из-за его дефицита, например, у многих желающих похудеть "останавливается" вес. Для нормальной работы организма и запуска процесса похудения важно включать один белковый продукт в каждый прием пищи, подчеркнула специалист. Врач составила примерное меню.

Так, завтрак может состоять из двух яиц. Лучше всего - вареных. Также подойдут творог или нежирные сорта сыра, которые могут стать добавкой к бутерброду.