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Обнаружен необычный симптом нового штамма COVID-19 «пирола»

Ученые навали необычный симптом, который может возникать у некоторых пациентов при заражении новым штаммом коронавируса «пирола». Об этом сообщает Мир24 со ссылкой на британское издание Сhronicle Live.

Обнаружен необычный симптом нового штамма COVID-19 «пирола»
© Unsplash

По словам специалистов, необычными симптомами штамма «пирола» могут стать покраснение пальцев на руках и ногах, а также болевые ощущения. Чаше всего при коронавирусе наблюдаются такие симптомы, как заложенный нос и насморк, боль в голове и горле, повышенное чувство усталости. Но иногда бывает так, что симптомы у пациента не укладываются в традиционную клиническую картину. Так, при коронавирусе редко, но все же бывает, сыпь на коже, язвы на языке и внутренней поверхности губ, диарея, охриплость голоса, покраснение и зуд в глазах.

Симптомы заражения штаммом "пирола"

Ранее стало известно, сколько случаев заражения COVID-19 "пирола" выявлено по всему миру.

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