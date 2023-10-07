Обнаружен необычный симптом нового штамма COVID-19 «пирола»
Ученые навали необычный симптом, который может возникать у некоторых пациентов при заражении новым штаммом коронавируса «пирола». Об этом сообщает Мир24 со ссылкой на британское издание Сhronicle Live.
По словам специалистов, необычными симптомами штамма «пирола» могут стать покраснение пальцев на руках и ногах, а также болевые ощущения. Чаше всего при коронавирусе наблюдаются такие симптомы, как заложенный нос и насморк, боль в голове и горле, повышенное чувство усталости. Но иногда бывает так, что симптомы у пациента не укладываются в традиционную клиническую картину. Так, при коронавирусе редко, но все же бывает, сыпь на коже, язвы на языке и внутренней поверхности губ, диарея, охриплость голоса, покраснение и зуд в глазах.
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