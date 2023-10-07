Обнаружен необычный симптом нового штамма COVID-19 «пирола»

По словам специалистов, необычными симптомами штамма «пирола» могут стать покраснение пальцев на руках и ногах, а также болевые ощущения. Чаше всего при коронавирусе наблюдаются такие симптомы, как заложенный нос и насморк, боль в голове и горле, повышенное чувство усталости. Но иногда бывает так, что симптомы у пациента не укладываются в традиционную клиническую картину. Так, при коронавирусе редко, но все же бывает, сыпь на коже, язвы на языке и внутренней поверхности губ, диарея, охриплость голоса, покраснение и зуд в глазах.