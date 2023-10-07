Номера экстренных служб, как правило, запоминаются еще в детстве — о них неоднократно напоминают родители и учителя. Номер скорой помощи — 03, но он сработает только в случае, если человек звонит со стационарного (домашнего) телефона или из уличного таксофона.

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Однако внезапная боль может настигнуть в любой момент, и нужно будет вызвать скорую помощь с мобильного телефона. О том, как это сделать — в материале «Ленты.ру».

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Как вызвать скорую помощь с мобильного телефона?

Связаться с отделением скорой помощи можно только с помощью трехзначных номеров. Их всего два, поэтому запомнить будет несложно.

Номера скорой помощи:

103 — сотовый номер для вызова скорой помощи;

112 — единый номер для вызова экстренных служб.

Если по каким-то причинам дозвониться напрямую не удалось, можно позвонить по этому номеру, и оператор переключит на отделение скорой.

Экстренные вызовы осуществляются бесплатно с номеров любых операторов: даже если на счете нет денег или в телефоне нет сим-карты. Если гаджет не ловит связь, звонок все равно пройдет.

В каких случаях приедет скорая помощь?

По Российской Федерации», скорая помощь должна приехать к любому человеку, который находится на территории России и нуждается в срочном медицинском вмешательстве.

Возраст, гражданство, место жительства, наличие документов и страхового полиса (ОМС) значения не имеют, однако медики скорее всего попросят у пациента номер ОМС, поскольку с ним связано финансирование служб скорой помощи.

По возможности имейте полис при себе и будьте готовы продиктовать его данные

Скорая помощь обязана приехать, если существует непосредственная угроза жизни человека.

На какие вызовы обязана реагировать скорая:

внезапная беспричинная боль;

неожиданный отказ какого-либо органа;

температура тела выше 39 градусов;

судороги;

нарушение сознания и дыхания;

проблемы с кровообращением; обострение психического расстройства, которое угрожает самому пациенту или окружающим его людям;

роды или угроза выкидыша;

термический или химический ожог;

сильная травма;

обильное кровотечение.

Если угрозы жизни нет, на вызов приедет неотложка. Это тоже круглосуточная служба, которая оказывает медицинскую помощь, но ее сотрудники, в отличие от коллег из скорой помощи, имеют дело с менее серьезными случаями — например, с обострениями хронических заболеваний; могут назначить лечение, выписать рецепт на лекарства и документы для оформления больничного.

На какие вызовы реагирует неотложная помощь:

повышенная температура;

сильная головная боль (как правило, на фоне мигрени);

боли в груди, горле, ухе, зубе, животе (особенно при наличии хронических заболеваний);

боли в суставах и позвоночнике после перенесенной травмы;

боли под гипсом;

затрудненное дыхание;

сильный кашель.

Кроме того, неотложка приезжает для констатации смерти — когда точно известно, что человек ушел из жизни.

А вот в критических случаях, когда каждая секунда на счету и требуется экстренная помощь, приезжает реанимационная бригада.

На какие вызовы приезжает реанимация:

человек без сознания;

тяжелые травмы;

тяжелые отравления и ожоги;

отек Квинке;

анафилактический шок;

тромб;

приступ эпилепсии или астмы;

подозрение на разрыв аневризма аорты; другие тяжелые состояния.

Как быстро приедет скорая помощь?

Согласно общему правительственному нормативу, служба скорой помощи должна прибыть к пациенту не позднее чем через 20 минут после приема вызова диспетчером. Однако в реальности это правило часто не соблюдается в связи с загруженностью медиков и транспортными заторами, а местные власти и вовсе могут изменять этот норматив по уважительным причинам в зависимости от особенностей региона.

20 минут составляет максимальное время приезда бригады скорой помощи, согласно нормативу

Ориентировочное время прибытия бригады неотложной помощи — 2 часа. Также в экстренных случаях или в случае, если вызов поступил из труднодоступного региона, больницы могут направить на место санитарную авиацию. По данным Министерства здравоохранения, только в 2021 году было совершено почти 12 тысяч вылетов по экстренным вызовам.

В каких случаях скорая помощь не приедет?

Бригада скорой помощи не обязана выезжать на вызов, если:

помощь, которая требуется пациенту, может быть оказана в поликлинике и не требует срочного вмешательства;

у пациента болит зуб, но это не связано с недавними травмами или перенесенными операциями;

прохожие просят забрать бездомного человека в приют;

человек просит доставить ему медикаменты;

человек просит доставить его в больницу без объективной причины;

пациенту требуется плановая перевязка ран, укол или капельница;

пациент хочет, чтобы его вывели из состоянии алкогольного опьянения или избавили от похмелья.

Что сказать диспетчеру при вызове скорой помощи?

При звонке в службу скорой помощи важно полно и четко отвечать на вопросы, которые задает диспетчер. Это поможет ему правильно записать информацию и определить, какую службу помощи требуется отправить.

Звонящего попросят назвать номер, с которого исходит звонок, а также адрес, где находится больной. Далее требуется назвать фамилию, имя и отчество пациента (если это известно), указать возраст и описать симптомы. Если звонящий вызывает скорую помощь не себе, то его также попросят назвать свои имя и фамилию.

Что делать, если скорая не приезжает слишком долго?

К сожалению, только ждать. Если диспетчер принял вызов и записал все данные, значит, бригаду к больному обязательно направят, как только она освободится.

В случае сильного ухудшения самочувствия (например, у человека была высокая температура, а потом он потерял сознание) стоит позвонить диспетчеру еще раз и сообщить об изменении состояния пациента — тогда вызову присвоят более высокую категорию срочности, и скорая помощь должна приехать быстрее

Проверить, где находится бригада в данный момент, нельзя, можно лишь еще раз позвонить по номеру 103 или 112 и узнать у диспетчера, через какое время примерно ожидать медиков.

Что делать, если больному стало лучше, а скорая помощь уже выехала?

Например, человек вызвал скорую из-за резкой боли, но спустя какое-то время обезболивающий препарат, наконец, подействовал и необходимость в медицинской помощи пропала. В этом случае лучше позвонить диспетчеру и попросить отменить вызов — это поможет медикам сэкономить время и помочь кому-то, кто находится в критическом состоянии.

Правда, если бригада уже рядом, придется объяснять им ситуацию. Они вряд ли обрадуются, но штрафовать и заносить звонившего в черный список не будут. А вот за заведомо ложный вызов предусмотрена административная ответственность.

100-1500 рублей составляет сумма штрафа за заведомо ложный вызов скорой помощи

Что делать, если сотрудники скорой помощи не забирают пациента в больницу?

Решение о том, везти ли больного в стационарное отделение или оставлять дома, принимают сотрудники скорой помощи. У них есть четкие указания, когда нужно и когда не нужно этого делать, поэтому переспорить их вряд ли удастся.

Как правило, если они хотя бы немного сомневаются в состоянии пациента, его заберут в больницу, потому что в случае серьезного ухудшения самочувствия отвечать будет бригада. Иногда больного увозят в медучреждение, чтобы избежать конфликтов с его родственниками, однако окончательное решение о госпитализации в любом случае принимают врачи приемного отделения.

Иногда пациенту, которого оставили дома, становится хуже после отъезда скорой. В этом случае незамедлительно звоните в диспетчерский центр еще раз, подробно описывайте ухудшение состояния и настаивайте на повторном вызове бригады.

Что делать, если скорая не приехала?

Обратиться в полицию

Если состояние пациента было критическим, а скорая помощь не приехала к нему, больной или те, кто совершал звонок за него, имеют право обратиться в полицию, поскольку отказ или промедление в оказании скорой помощи считаются уголовным преступлением.

Обратите внимание, что речь идет только о тех случаях, когда неоказание помощи больному повлекло причинение вреда здоровью средней тяжести, тяжкого вреда или если пациент ушел из жизни.

Написать жалобу

Также в некоторых случаях есть смысл написать жалобу на службу скорой помощи. Для этого нужно позвонить в Единый диспетчерский центр и выяснить, к какой станции относится адрес, на которой была вызвана бригада. У большинства станций скорой помощи есть свой сайт — там можно найти информацию о главном враче и сотрудниках. Жалоба пишется на имя главного врача в свободной форме. Нужно рассказать, по какой причине вызывали бригаду, сообщить, что она не приехала, и попросить принять меры.

Далее жалобу можно отнести в регистратуру, отправить по почте или передать главному врачу лично на приеме. Главврач обязан принять жалобу, рассмотреть ее в течение 30 дней и сообщить о результатах.

Если с главврачом не удалось договориться, или его действия и предложения человека не устроили, можно пожаловаться в Росздравнадзор, выбрав форму обращений для физических лиц на сайте службы. Ответ должен прийти на электронную или обычную почту.

Обратиться в прокуратуру

Если не помогло и это обращение, стоит обращаться в прокуратуру по месту жительства. Жаловаться имеет смысл на диспетчера или на саму станцию — сотрудники бригады скорой помощи считаются виноватыми только в том случае, если в их действиях есть состав уголовного преступления (например, они приехали на вызов нетрезвыми или требовали с пациента деньги).

Если состояние больного было терпимым, и скорая не приехала по объективным причинам, стоит попробовать вызвать врача на дом. Для этого нужно позвонить в поликлинику, к которой прикреплен пациент, назвать его ФИО и описать жалобы (либо записаться электронно на сайте медучреждения). По закону врач должен прийти в течение 24 часов

Как вызвать другие экстренные службы?

Проще всего — с помощью номера 112. Далее оператору можно описать проблему, и он сам перенаправит звонящего на нужную службу.

Отдельные номера для каждой службы